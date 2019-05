Izkoristite sezono češenj! Foto: Dobro jutro

Za krhko testo potrebujemo: 60 g sladkorja, 100 g masla, 150 g moke.

Češnjeva pena: 250 g izkoščičenih češenj, 4 beljaki, sok pol limone.

Pripravimo tortno podlago iz krhkega testa - maslo gladko umešamo s sladkorjem, na to presejemo moko in vse skupaj zgnetemo. Testo oblikujemo v kepo, zavijemo v plastično folijo in za 2 uri shranimo v hladilniku. Ohlajeno testo razvaljamo, ga narahlo pritisnemo ob dno pekača, prebodemo z vilicami in ga 15 min pečemo v ogreti pečici na 220 °C.

Namesto krhkega testa lahko uporabite tudi zdrobljene piškote, pomešane z maslom. Namastite pekač, obložite dno z mešanico, dobro pritisnite in pustite, da počiva v hladilniku vsaj pol ure.

Za biskvitno testo z električnim mešalnikom penasto umešamo maslo s polovico sladkorja, rumenjaki, limonino lupinico in soljo. Iz beljakov in preostalega sladkorja pripravimo sneg, ki ga z metlico rahlo in počasi zamešano v rumenjakovo zmes. Na to maso presejemo moko z jedilnim škrobom in jo narahlo vmešamo. Mešamo, dokler testo ni gladko, brez grudic.

Češnjam odstranimo peclje in koščice. Biskvitno testo nadevamo na tortno podlago iz krhkega testa, potrosimo s češnjami in v ogreti pečici pečemo pri 190 °C 70-80 minut. Pečen kolač ohladimo, posujemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.

Sveže izkoščičene češnje, beljake in sok limone stepemo s paličnim mešalnikom, vlijemo na pladenj (tako, da ostane masa visoka približno 1 cm) in hladimo v zamrzovalni skrinji 6 ur. Ohlajeno češnjevo peno razrežemo na poljubne koščke in serviramo kot dodatek sladicam - primerno tudi za diabetike.