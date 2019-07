Oglas

Krompir operemo in celega skuhamo. Nato ga olupimo, pretlačimo in ohladimo ter dodamo eno jajce in moko, nato pa vgnetemo testo.

Razvaljamo in izrežemo kroge. Brstični ohrovt prevremo v slani vodi, ga odcedimo, mu dodamo muškatni orešček in poper. Na vsak krog testa položimo 2 ali 3 glavice in testo stisnemo skupaj, da dobimo culice, ki jih nato v vreli slani vodi kuhamo 15 minut. Cmoke poberemo iz vode, položimo na naoljen pekač in jih prelijemo s smetano, zmešano z jajcem. Po vrhu potresemo še nariban sir. Pečemo pri 190 stopinjah 10 minut.