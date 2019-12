Tortico okrasimo z jagodami in malinami. Foto: Dobro jutro

Črno čokolado stopimo nad soparo. Ohladimo jo na 30–32 stopinj in jo namažemo na prozorno folijo, ki smo jo predtem narezali na trikotnike. Folijo s čokolado nato položimo v model za čokoladne kalupe.

Lešnike, marelice in med zmeljemo. V obod za krofe položimo četrtino mase in jo stisnemo. Ponovimo še trikrat. Smetano za stepanje vlijemo v posodo in mešamo, da se začne gostiti. Dodamo mlečni namaz in sladkor v prahu ter limonino lupino.

Kremo vlijemo v dresirno vrečko in nabrizgamo na podplat iz suhih marelic in lešnikov. Okrasimo z jagodami ali malinami. Tortico obložimo s čokolado. Smetano zavremo in jo prelijemo prek bele čokolade. Premešamo in še vročo prelijemo okrog tortice.