Foto: MMC RTV SLO/Marijan Močivnik

Po podatkih, ki jih je objavil evropski statistični urad Eurostat, so lani članice Evropske unije v ZDA izvozile 33 odstotkov vina, namenjenega državam zunaj EU-ja. Skupna vrednost izvoza v ZDA je dosegla 3,8 milijarde evrov. Po kupljeni količini so sledile Švica (milijarda evrov, devet odstotkov celotnega izvoza zunaj EU-ja), Kitajska (milijarda evrov, osem odstotkov), Kanada (900 milijonov, osem odstotkov) ter Japonska in Hongkong (oba po 800 milijonov evrov oz. sedem odstotkov).

Slovenija je lani uvozila za 14 milijonov evrov, izvozila pa za več kot 16 milijonov evrov vina. Foto: BoBo

Med izvoznicami je prednjačila Francija, ki je prispevala 47 odstotkov oz. za 5,4 milijarde evrov izvoza v države zunaj EUja. Sledili sta Italija (3,1 milijarde evrov, 26 odstotkov) in Španija (1,2 milijarde, deset odstotkov).

Največ uvozili iz Čila in Avstralije

Članice EU-ja so v letu 2018 uvozile za 13,4 milijarde evrov vina. 20 odstotkov tega vina je prispelo iz držav zunaj EU-ja, od tega največ iz Čila in Avstralije. Največja uvoznica med članicami EU-ja je bila Velika Britanija, ki ga je uvozila za 1,2 milijarde evrov. Sledile so Nemčija, Nizozemska in Francija.

Slovenija je lani uvozila za 14 milijonov evrov vina, od tega za 3,2 milijona iz držav nečlanic EU. Skupni izvoz je dosegel 16,3 milijona evrov, od tega 6,3 milijona evrov v države zunaj EU-ja.