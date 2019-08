Pridih morja na krožniku. Foto: Oddaja Naj vam tekne

File ribe zarežemo na kožni strani, solimo in pečemo na vroči ponvi z malo olja, vedno na kožni strani. Krompir skuhamo v slani vodi, ga operemo in še vročemu dodamo smetano, mleko in maslo.

Za omako najprej na malo oljčnega olja popražimo tartuf, da zadiši, ga zalijemo z ribjim fondom in smetano ter kuhamo, dokler se ne zgosti. Solato začinimo s soljo, oljem, tartufom in limonovim sokom.