Gostilna pri Lojzetu – Dvorec Zemono je najboljša restavracija. Foto: Gault&Millau Slovenija

Svetovni gastronomski vodnik Gault&Millau je v okviru Dnevov slovenskega turizma razglasil najboljše za leto 2020. Kuharski mojster oz. chef tradicije je postal Uroš Štefelin (Vila Podvin, Mošnje), chef prihodnosti pa Jure Tomič (Oštarija Debeluh, Brežice).

Med prejemnike posebnih nagrad se zapisujejo še Simon Sitar (Hotel Park, Nova Gorica) kot najboljši natakar, Jakob Pintar (TaBar, Ljubljana) kot mladi talent, Ksenija Krajšek Mahorčič (Gostilna Mahorčič, Rodik) kot najboljša slaščičarka, za najboljše pop zbirališče pa je bil izbran Bazilika bistro v Ljubljani.

Šesterica s štirimi kapami

Med najbolje ocenjenimi restavracijami je v Sloveniji sicer šest takih, ki so prejele po štiri kape, kar je najvišji dosežek, 29 pa takih, ki se lahko pohvalijo s tremi. Restavracije so sicer ocenjene z ocenami od ena do dvajset, od tega sta jih največ, po 17,5, zbrala že omenjena Gostilna pri Lojzetu ter Hiša Franko iz Kobarida.

"Gault&Millau Slovenija sledi mednarodnim standardom Gault&Millau, imamo inšpektorje, ki jasno sledijo vnaprej določenim kriterijem vrednotenja in svoje ocene definirajo po sklopih, brez vpogleda v končni rezultat ocene. Tako so npr. število doseženih točk oz. kap ter izbira najboljših rezultat nevtralnih ocen več ocenjevalcev," je pojasnila direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić.

Šesterica s štirimi kapami. Foto: Gault&Millau Slovenija

157 restavracij, 57 vinarjev, 12 pivovarn

Inšpektorji so sicer letos obiskali več kot 180 restavracij, nekatere tudi večkrat, ter pozornost namenili celotnemu doživetju gosta. Na osnovi njihovih ocen Gault&Millau Slovenija v letošnjem vodniku predstavlja 157 restavracij, 57 vinarjev in 12 malih pivovarn. Kot novost se v vodnik uvršča tudi več kot 20 kmečkih turizmov in prepoznavni slovenski živilski izdelki. Vodnik je obogaten tudi s fotografijami Slovenije in doživetji, ki nosijo znak Slovenia Unique Experiences.

Slovensko različico Gault&Millau že od prve izdaje podpira Slovenska turistična organizacija (STO), ki prihod uglednih tujih kulinaričnih vodikov, končno tudi Michelina, vidi kot pomemben del razvoja in promocije slovenske gastronomske ponudbe. "Slovenija je po zaslugi izjemnih kuharskih mojstrov, natakarjev, restavracij in drugih, ki jih odlikuje odličnost, kreativnost ter srčnost, že danes vrhunska gastronomska destinacija," je dejala direktorica STO-ja Maja Pak.