Ješprenjka s tropinko. Foto: Dobro jutro

Ješprenj namočimo v vodi za 1–2 uri, da se malce zmehča. Zelenjavo olupimo in jo narežemo na majhne koščke. V večji posodi pogrejemo oljčno olje in na hitro opečemo zelenjavo ter dodamo ješprenj in zalijemo z vodo. Solimo in kuhamo pri nizki temperaturi približno 20 minut.

Repo olupimo in jo naribamo. V drugi posodi kuhamo repo, začinjeno z lovorjem, poprom in soljo. Ko je repa kuhana "na zob", jo primešamo osnovni mineštri.

V višji ponvi na oljčnem olju popražimo na drobno narezan pršut in nasekljan česen. K temu dodamo fižol in nekaj vode, v kateri se je kuhal, ter vse skupaj vmešamo v osnovno mineštro. Začinimo.

Zelo počasi kuhamo še 5–7 minut in zatem še nekaj časa pustimo stati, da se okusi povežejo.