Vroča juha je odlična okrepitev. Foto: Dobro jutro

Meso operemo, ga prelijemo z mrzlo vodo in počasi segrevamo do vrenja. Ko zavre, dodamo sol ter očiščeno in oprano zelenjavo. Vse naj počasi vre vsaj 45 minut. Medtem testenine pokuhamo in jih odcedimo. Nato jih popečemo na olivnem olju in pečene odcedimo na papirnatih brisačah.

Precedimo kuhano juho (po potrebi še začinimo), dodamo kose mesa in popečene ajdove testenine ali kuhano ajdovo kašo. Postrežemo v ličnih posodicah in posujemo z nasekljanim drobnjakom.