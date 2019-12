Lahko jih posujemo z različnimi dodatki. Foto: Dobro jutro

Sestavine: 2 jajci, 70 g sladkorja, 1 nastrgana pomarančna lupinica, 1 nastrgana limonina lupinica, 1/2 pomaranče (le sok), 1/2 limone (le sok), 250 g riževe moke, 1 dl olivnega olja, malo soli, 1/2 čajne žličke kardamoma, 1 čajna žlička naribanega ingverja z medom (1:2), 1 jedilna žlica pomarančnega likerja, ščep pravega žafrana, namočenega v 2 jedilnih žlicah vode (lahko izpustimo).

Jajci in sladkor močno stepemo, da dobimo kremasto zmes. Dodamo sol, pomarančno in limonino lupinico, liker, žafran, ingverjevo pasto, kardamom in vse še enkrat stepamo ob postopnem dodajanju olja. Začnemo postopoma dodajati moko. Dobiti moramo gosto zmes, ki jo pretresemo na desko in z rokami na hitro do konca premesimo v homogeno in elastično zmes.

Oblikujemo valj, ki ga narežemo na centimeter velike koščke in jih polagamo na peki papir. Vsakega z roko malo pritisnemo in po želji oblikujemo s "štampiljkami" za piškote. Uporabimo domišljijo in rokice otrok. Lahko posujemo z makom, sesekljanimi lešniki, pistacijami ...

Pečemo na 180 stopinj Celzija 15-20 minut. Ohladimo in postrežemo s toplim napitkom.