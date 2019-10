Z mešanjem ne pretiravamo, da kruh ne bo zbit. Foto: Dobro jutro

Sestavine za nadev: 200 g kremnega sira, 1/2 žlice čebule v prahu, 1 žlico česna v prahu, 1 skodelico naribanega sira, 1 skodelico sesekljane paprike.

Sestavine za skutni namaz: 200 g albuminske skute, 1 žličko gorčice, sol, poper, 4 stroke česna, 1 čebulo, 2 papriki.

Za kruh pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. V ločenih posodah zmešamo sestavine za testo in polnilo. Ko dobimo zmesi, sirov nadev vmešamo v testo. Z mešanjem ne pretiravamo, da kruh ne bo zbit. V pekač za kruh položimo lepljivo zmes, dekoriramo po želji in pečemo 50-75 min. Po pečenju pokrijemo s krpo in počakamo, da se ohladi.

Med tem pripravimo namaz. Sesekljana česen in čebulo popražimo na zmernem ognju. Dodamo sesekljano papriko, dobro začinimo in na nizki temperaturi pražimo, da se vse zmehča.

Odstavimo in počakamo, da se ohladi. Zmiksamo, a ne v pire. Zmešamo s skuto, gorčico in po želji dodatno popramo in solimo. Postrežemo.