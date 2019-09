Lignje očistimo, oplaknemo in narežemo na dobre pol centimetra široke trakove. Foto: Pixabay

Lignje očistimo, oplaknemo in narežemo na dobre pol centimetra široke trakove. V kozici segrejemo malo olivnega olja in popražimo na kolesca narezano čebulo.

Dodamo lignje, začinimo s soljo in rožmarinom ter dušimo deset minut. Prilijemo vino. Ko večina vina izpari, dodamo pretlačene pelate in stisnjen česen. Pokrijemo in dušimo še 20 minut. Zgostimo z žličko drobtin.

Odstavimo in potresemo s peteršiljem. Polento skuhamo in jo postrežemo k lignjem.