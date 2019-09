Oglas

dl suhega belega vina, 2 čebuli, 2 stroka česna, olivno olje, peteršilj, rožmarin, drobtine, sol.

Lignje očistimo, oplaknemo in narežemo na centimeter široke trakove. Segrejemo malo olivnega olja in popražimo na kolesca narezano čebulo oz. šalotko.

Dodamo lignje, začinimo s soljo in rožmarinom ter na srednjem ognju dušimo deset minut. Zalijemo z vinom. Ko večina vina izpari, dodamo olupljen in nasekljan paradižnik oz. nasekljane pelate in stisnjen česen. Pokrijemo in dušimo še 20 minut.

Omako zgostimo z žličko ali dvema drobtin (lahko jih zamenjamo z zdrobom ali polento). Odstavimo in potresemo s peteršiljem.