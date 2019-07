Oglas

Fileje pokapamo z limoninim sokom, jih solimo, popramo in povaljamo v moki. Segrejemo nekaj žlic masla in fileje opečemo z obeh strani.

Sardino in jajce pretlačimo in zmešamo s skuto, nasekljanimi zelišči, gorčico, papriko, nasekljanimi kaprami in worchestersko omako. Začinimo s soljo in poprom ter postrežemo z vročimi listovimi fileji.