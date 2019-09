Oglas





Peso dobro operemo in narežemo na krhlje. Čebulo olupimo in narežemo na večje kose. Skupaj damo v primerno posodo in dodamo vse začimbe, olje in kis. Dobro premešamo in pretresemo v pekač. V pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, pečemo od 40 do 60 minut, odvisno od velikosti pese. Ko vzamemo iz pečice, pokapamo z oljčnim oljem in serviramo.



Lahko posujemo tudi s svežim peteršiljem.