Jed je kot nalašč za hladnejše novembrske dni. Foto: Dobro jutro

mlete sladke paprike, kajenski poper, sol, 1 žlica moke.

Sestavine za krompirjeve duhce: 8–9 krompirjev, 1 čajna žlička soli, 50 ml sladke smetane, 50 ml mleka, črni poper v zrnu.

Čebulo narežemo na drobno in jo popečemo na žlici olja ali dveh. Ko se razpusti, dodamo na večje kose narezano meso in korenje. Pražimo, da se meso dobro zlato rjavo zapeče in se sestavine primejo na dno posode. Zadnjih nekaj sekund dodamo na drobno narezano zeleno in paradižnik.

Nato zalijemo z vinom in juho. Solimo, dodamo peteršilj, lovor, sladko papriko in kajenski poper ter zavremo. Temperaturo znižamo in kuhamo dobro uro (lahko tudi do 2 ali 3 ure).

Vmes olupimo krompir, ga narežemo na četrtine in kuhamo v soljenem kropu 40 minut. Nato vodo odlijemo, dodamo mleko in smetano in dobro pretlačimo, da dobimo gost pire. V 1 dcl vode vmešamo zvrhano žlico moke in jo vmešamo v skuhano obaro, da se zgosti.

Na krožnike dodamo obaro, nato pa z brizgalno vrečko nabrizgamo duhce in jih okrasimo z zrni popra.