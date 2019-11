Mesni lonec lahko postrežemo s testeninami ali kruhovimi cmoki. Foto: freedigitalphotos.net

... 3 žlice kisa, sol, poper.

Na olju dobro opečemo na koščke narezano meso.

Vzamemo ga iz lonca in na maščobo od pečenja dodamo narezano slanino, na četrtine narezane drobne čebule in stisnjen česen. Pražimo nekaj minut, dodamo meso, paradižnik in zalijemo z rdečim vinom.

Dušimo uro in pol in vmes zalivamo z jušno osnovo. Dodamo gobe in začimbe, kuhamo še deset minut in nato odstavimo. Solimo, popramo in vmešamo balzamični kis.