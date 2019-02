Oglas

Iz kvasa, malo mleka in malo sladkorja pripravimo kvasni nastavek in ga primešamo moki. V drugi posodi zmešamo rumenjake, nastrgano limonino lupinico, sladkor, ščepec soli in mlačno mleko. Mešanico vlijemo k moki in kvasnemu nastavku.





Dobro pregnetemo in pustimo vzhajati na toplem. Iz testa oblikujemo štruco in jo razrežemo na približno 2 centimetra debele kolute. Pustimo jih vzhajati še nekaj časa, nato jih skuhamo v slanem kropu, kuhamo približno 4 minute.

Skuhane štruklje odcedimo, preložimo na krožnik, zabelimo s prepraženimi drobtinami in potresemo s sladkorjem.



Če minutarje delamo kot prilogo k mesu, ne kot posladek, potem jih naredimo na enak način, le sladkorja in limonove lupinice morda ne uporabimo.