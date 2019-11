V priznani japonski restavraciji so omejitev rezervacij uvedli zaradi prevelikega povpraševanja. Foto: Reuters

Tokijska restavracija, v kateri po mnenju številnih kulinaričnih strokovnjakov pripravljajo najboljši suši na svetu, je ostala brez treh Michelinovih zvezdic. To sicer ni posledica slabše kakovosti hrane, temveč dejstva, da restavracija ni več dostopna splošni javnosti. "Restavracija Sukiyabashi Jiro ne sprejema rezervacij, kar pomeni, da ni več v naši domeni," so ob izdaji novega kulinaričnega vodnika po Tokiu pojasnili pri Michelinu.

Za velik uspeh tokijske restavracije je najzaslužnejši njen 94-letni lastnik Jiro Ono. Foto: EPA

"Nekoliko nepravično je reči, da smo restavraciji zvezdice odvzeli. Gre zgolj za to, da se zaradi spremenjene politike delovanja ne more več uvrščati v naše vodnike. Ocenjujemo namreč zgolj restavracije, ki so dostopne vsakomur," so dodali pri slovitem mednarodnem kulinaričnem vodniku, ki je restavraciji Sukiyabashi Jiro najvišje število zvezdic dodelil leta 2007.

Do rezervacij le še prek poznanstev

"Trenutno se ukvarjamo s težavami s sprejemanjem rezervacij," so zapisali na spletni strani restavracije in se ob tem strankam opravičili za morebitne nevšečnosti. Pojasnili so, da bodo rezervacije odslej plačljive – vsak gost bo moral pred obiskom plačati 40 tisoč jenov (330 evrov) –, poleg tega pa bo moral imeti zveze in poznanstva, da bo do rezervacije sploh prišel. Rezervacija večerje v znani restavraciji bo sicer mogoča tudi prek izbranih luksuznih tokijskih hotelov.

"Na žalost lahko naša restavracija sprejme zgolj deset gostov naenkrat, zato se stanje v bližnji prihodnosti najverjetneje ne bo spremenilo" je svojo odločitev obrazložilo vodstvo restavracije. Podobno odločitev so sprejeli tudi v tokijski restavraciji sušija Sushi Saito, ki je tri Michelinove zvezdice zaradi tega izgubila manj kot leto dni po tem, ko so ji bile dodeljene.

Slavno japonsko restavracijo je leta 2014 obiskal tudi takratni ameriški predsednik Barack Obama. Po obisku je dejal, da so mu postregli najboljši suši, kar jih je kdaj jedel. Foto: EPA

Za slavo in sladke skrbi s prevelikim povpraševanjem je najzaslužnejši lastnik restavracije Jiro Ono, ki ob pomoči svojega starejšega sina pripravlja suši, čeprav je star že 94 let. Jirov mlajši sin vodi svojo restavracijo z dvema Michelinovima zvezdicama, ki ostaja odprta za javnost.

Japonski kuharski mojster Jiro je restavracijo odprl leta 1965 in s svojim sušijem dosegel svetovno slavo. Leta 2011 je bil o njegovi poti med kulinarično elito posnet tudi dokumentarec z naslovom Jiro Dreams of Sushi (Jiro sanja o sušiju). Restavracijo so skozi leta obiskali tudi številni zvezdniki, kot so francoski kuharski mojster Joël Robuchon, igralec Hugh Jackman in pevka Katy Perry. Leta 2014 je v njej skupaj z japonskim premierjem jedel tudi takratni ameriški predsednik Barack Obama.