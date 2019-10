Jed postrežemo še toplo. Foto: Televizija Slovenija

Jajca, mleko in žlico stopljenega masla močno premešamo z električnim stepalnikom. Počasi dodajamo moko in sol ter vse še enkrat močno premešamo tako, da nimamo grudic in je zmes narasla. Pustimo počivati 15 minut.

Pečico segrejemo na 220 °C. Pekač, v katerem bomo pekli (lahko za mafine), postavimo v pečico, da se močno segreje (nekaj minut). V vsako vdolbino nalijemo malo masla in znova vse segrejemo v pečici. Testo še enkrat premešamo in ga previdno nalijemo v vdolbinice le do polovice, ker bo močno naraslo.

Pečemo 15 minut na 220 °C, nato temperaturo znižamo na 180 °C in pečemo še približno 15 minut do zlatorumene barve. Pečice med peko ne odpiramo, saj se nam bodo v tem primeru napihnjenčki sesedli. Vroče malce ohladimo, še tople napolnimo s slivovim nadevom ter dodamo na vrh dve žlici kreme iz mascarponeja.

Posujemo s sladkorjem v prahu in pojemo še toplo.