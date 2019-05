Oglas

Na oljčnem olju na kratko popečemo narezan česen in dodamo zelenje redkvic ter podušimo. Dodamo sol in poper. Sir za žar popečemo z obeh strani popečemo na oljčnem olju. Solimo.



Na istem olju popečemo narezane redkvice in sezamovo seme ter solimo. V primerni posodi iz beljakov stepemo trd sneg, solimo in rahlo vmešamo kislo smetano, nasekljan drobnjak ter škrob. Na kocu vmešamo še stepene rumenjake.

V namaščen pekač najprej položimo sir, nanj naložimo podušeno zelenje redkvic, popečene redkvice s sezamom in vse prelijemo z zmesjo iz beljakov. Pečemo kratko na 180°C do zlato rumene barve. Postrežemo s solato.