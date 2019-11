Oglas



Za makov nadev: 250 g maka, 8 dag sladkorja, 2,5 dl vročega mleka, 70 g stopljenega masla, drobtine po potrebi, limonova lupinica, malo ruma.



Za sirni nadev: 500 g sveže polnomastne skute, 2 rumenjaka, 1,5 dl kisle smetane, 100 g sladkorja, limonova lupinica.

Ostali nadevi: sveže sadje pokuhano s sladkorjem.



Kvas zdrobimo, dodamo mlačno mleko, 1 žličko sladkorja, med ter 1 žličko moke. Premešamo in pustimo na toplem vzhajati vsaj 10 minut. Premešamo jajca, olje, preostali sladkor, sol, majonezo in nastrgano lupino limone.

V vdolbino moke vlijemo obe mešanici (kvasno in jajčno) ter ju vmešamo v moko s stepanjem. Stepamo vsaj 10 minut in po potrebi dodamo moko ali mlačno mleko, tako da dobimo testo, ki odstopa od sklede. Posujemo z moko, pokrijemo z aluminijasto folijo in pustimo vzhajati na toplem, da testo naraste na dvojno količino.

Testo razvaljamo 1-1,5 cm debelo, izrežemo kroge, ki jih pustimo vzhajati. V vzhajane kroge naredimo vdolbine in vanje naložimo poljubne nadeve. Iz ostankov testa izrežemo poljubne oblike in jih enako nadevamo. Po želji premažemo s stepenim jajcem in pečemo približno pol ure na 180 stopinj Celzija.