3 j. žlice jagod acai v prahu, 2 j. žlici pšenične trave v prahu, 2 j. žlici pšenične trave v prahu, 250 g jagodičja po izboru (borovnice, maline).

Okusna poletna jed. Foto: Dobro jutro

Liste listnatega testa razvaljamo, prebodemo z vilicami in spečemo pri 200 °C do zlato rumene barve (približno 10 minut). Ohladimo.

Za kremo vsaj nekaj minut z mešalnikom stepamo maskarpone, kislo smetano, sladkor in druge začimbe ter limonin sok in lupinico, dokler ne dobimo goste tekoče kreme. Kremo razdelimo na tri dele. V en del damo 3 žlice jagod acai v prahu, v drugi pšenično travo (lahko še žličko metinega ekstrakta) in v tretjo ne damo nič. Spravimo v hladilnik.

Več receptov na dobrojutro.si

Dva pečena in ohlajena lista testa previdno po sredini prerežemo, da dobimo štiri manjše liste. Vzamemo primeren pladenj ali večji servirni krožnik ter začnemo zlagati.

Na dno damo testo, ga prekrijemo s kremo, posujemo z jagodičjem in prekrijemo z drugo plastjo testa. Nadaljujemo tako, da porabimo vse tri barvne kreme in vse štiri liste testa.

Barve kreme in sadja poljubno kombiniramo.

Jed damo v hladilnik vsaj za dve uri in postrežemo. Režemo ozke dolge kose, kot torto, in ne kot kremne rezine (kocke), da ostane lepše skupaj.