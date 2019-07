Oglas



Zmešajte moko, sol, pecilni prašek in lanena semena. Ločeno razžvrkljajte mleko in jajci. Suhe sestavine počasi vmešavajte k mokrim in vmes ves čas mešajte.

Segrejte ponev in nanjo dodajte malo masla ali olja. Vlijte približno polovico zajemalke mase, iz testa oblikujte krog in povrh potresite nekaj na polovico prerezanih borovnic (lahko tudi cele, če so gozdne ali manjše ameriške).

Pecite približno dve minuti na vsaki strani. Če palačinke niso dovolj sladke, jih prelijte z medom ali javorjevim sirupom.