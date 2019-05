Oglas

Dišavnice in česen nasekljamo. Ribje fileje narežemo na majhne koščke.

Limono ožamemo in z dvema žlicama limoninega soka pokapamo ribe in jih pretlačimo z vilicami. Vmešamo dišavnice, razžvrkljano jajce, drobtine in pregnetemo v gladko maso.

Začinimo s soljo in poprom ter oblikujemo približno osem nizkih polpet. Povaljamo jih v moki in ocvremo v vročem olju.