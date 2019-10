Oglas

Ješprenj dobro oplaknemo in ga namočimo čez noč. Zjutraj vodo odlijemo in prilijemo svežo. Dodamo lovorjev list in dimljena rebra. Nato dodamo še zelenjavo in začinimo. Dodamo nasekljano čebulo in česen.

Kuhamo vsaj pol ure. Na koncu dodamo še kuhan fižol in vremo še 10 minut, da se okusi povežejo.

Rebra odstranimo iz enolončnice in jih narežemo. Ješprenj posujemo z nasekljanim peteršiljem.