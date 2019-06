Oglas

Brokoli očistimo in razdelimo na cvetove. Stebla narežemo in stresemo v osoljen krop, čez 5 minut dodamo tudi cvetove. Skuhamo.

Brokoli s penovko poberemo iz vode. Vodo, v kateri smo kuhali brokoli, ponovno zavremo in vanjo stresemo riž. Ko je kuhan, ga odcedimo in zabelimo z maslom. Približno 2/3 brokolija pretlačimo in zmešamo z rižem in polovico parmezana. Obložimo s celimi cvetki brokolija in potresemo s preostalim parmezanom.