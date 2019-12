Takšna je tradicionalna orehova. Katera pa je vaša najljubša? Foto: BoBo

Zveza kmetic Slovenije je namreč znova organizirala državno tekmovanje v peki potic. Na prireditvi, ki je namenjena predvsem ohranjanju tradicije peke potic in receptov ter prenašanju znanja na mlajše generacije, sodelujejo številne mojstrice peke potic (pa tudi kakšen mojster se najde vmes), ki so pripravile potice iz različnih krušnih in ostalih žit ter z različnimi – sladkimi ali slanimi – nadevi.

Glede na izdelavo in nadeve so potice – vsaka mora tehtati vsaj poldrugi kilogram, mora biti tradicionalne oblike, torej pečena v okroglem ali štirioglatem modelu, imeti mora gladko, nevenčasto zgornjo površino in ne sme biti posuta s sladkorjem ali kakšnim drugim posipom – organizatorji razdelili v različne tekmovalne kategorije.

Potice nato oceni tričlanska strokovna komisija, ki ocenjuje zunanji videz, kot so oblika, barva skorje in sredice, vonj skorje in sredice, videz sredice, povezavo skorje, sredice in polnila, elastičnost sredice ter okus sredice in skorje.

Glede na ocene nato podelijo zlata, srebrna in bronasta priznanja ter nagrade in zahvale za sodelovanje. Potice na tekmovanju razstavijo in postrežejo v pokušino udeležencem in obiskovalcem, mogoče pa jih je tudi kupiti, je za STA povedala predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.

Letos po njenih besedah pričakujejo približno 100 potic, prireditve pa se bo udeležilo do 100 ljudi. Potice po besedah Uletove pečejo pretežno ženske, moški tekmovalci so redki. Veseli jo, da se v peko že vključujejo tudi mladi in se tradicija peke potice in njeni recepti prenašajo na mlajše generacije. Prav to je namreč namen tekmovanja, je poudarila.

Predsednica zveze kmetic je ob tem izpostavila, da se kakovost potic vsako leto izboljšuje, saj tekmovalci upoštevajo nasvete in priporočila komisije, hkrati pa je vsem tekmovalcem hvaležna, da ohranjajo in prenašajo tradicijo peke potic in odnos do te tradicionalne slovenske dobrote.