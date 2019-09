V osrednjem bruseljskem parku nasproti kraljeve palače so lahko Bruseljčani štiri dni preizkušali gastronomske umetnine domačih kuharskih mojstrov in gostov iz tujine.

"Želimo ustvarjati mostove med različnimi kuhinjami, državami in mesti. To je zelo vznemirljivo," je pojasnil Jean Michel Verdin.

Cvrčale so jedi iz Brazilije, Kanade, Bolgarije, Južne Koreje in Indije, na treh stojnicah celo samo iz Kitajske.

Slovensko gostovanje je potekalo ob podpori javnega zavoda Turizem Ljubljana. Foto: Televizija Slovenija

In v vsem tem kulinaričnem razkošju slovensko zelje, ovčja ricotta, svinjsko rebrce in celo divje borovnice s Pokljuke. "Pripravljamo vegetarijanski zelenjavni ragu iz sveže gomoljne zelenjave in lisičk, osnovo smo pa naredili iz jajčevcev," je pojasnil slovenski kuharski mojster iz restavracije Atelje.

Jedi, ki jih je Zupan pripravil samo iz slovenskih sestavin, so navdušile tudi največje sladokusce.

"Vse je izvrstno. Slovenske sladice so najboljše. Sladoled zelo osvežilen, celotnemu paviljonu bom priporočila, naj pride na slovensko stojnico na poobedek," je dejala Loubna Lakhloufi.

Nad slovensko hrano je navdušen tudi italijanski kralj tartufov, ki se v svoji bruseljski restavraciji ponaša z Michelinovo zvezdico. "Slovenska kuhinja je zelo dobra, zaljubljen sem v Slovenijo in imam zelo veliko slovenskih prijateljev," je poudaril Luigi Ciciriello.