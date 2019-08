Jajca na domiselen način. Foto: Dobro jutro

Jajca previdno položite v lonec z mrzlo vodo. Lonec postavite na štedilnik ali kuhalno ploščo in počasi zavrite. Ko voda zavre, jajca kuhate 7 minut.

Jajca sperite z mrzlo vodo in pustite, da se ohladijo, nato jih olupite. Dve jajci grobo sesekljajte in zmešajte z majonezo, drobnjakom in začimbami. Na krožnik razporedite liste zelene solate in na vsak list položite žlico jajčnega nadeva. Okrasite s papriko v prahu in postrezite s hrustljavim kruhom.

Nasvet: Uporabite kot nadev v klasičnem sendviču ali pa naložite v skodelice za dodatek h kosilu ali večerji.