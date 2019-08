Vročo marmelado razlijemo v vroče kozarčke, vrat še enkrat obrišemo z alkoholom in tesno zapremo. Foto: Dobro jutro

Sadje, bučo očistimo in narežemo na kocke ter naribamo tri velike korenine korenja. Pri pomarančah odstranimo čim več bele kožice, ker greni. Namesto dveh pomaranč lahko uporabimo tudi eno pomarančo in eno grenivko. Primešamo sladkor in začimbe ter pustimo namočeno čez noč. S tem skrajšamo čas kuhanja. Naslednji dan pristavimo na štedilnik, pustimo, da zavre in kuhamo na zmernem ognju, dokler se ne začne gostiti. Vmes pogosto premešamo.

Nato zmes pretlačimo in še enkrat pustimo vreti, dokler ne dobimo primerne gostote. Čas kuhanja skrajšamo, če dodamo agar ali naravni rastlinski pektin (npr. jabolčne lupine) in kuhamo še nekaj minut (test želiranja: na krožnik, ki ga imamo v hladilniku, da je čim bolj mrzel, kanemo marmelado, in če se ne razlije, pomeni, da imamo pravo gostoto in je dovolj kuhana; pri agarju se mora kapljica res precej ohladiti).

Med tem lične kozarčke operemo in jih vsaj za 10 minut brez pokrovčkov damo v pečico na 180 °C. Pokrovčke dobro razkužimo z alkoholom (lahko kar žganje). Vročo marmelado razlijemo v vroče kozarčke, vrat še enkrat obrišemo z alkoholom in tesno zapremo. Kozarčke pokrijemo s krpo, da se počasi ohlajajo.