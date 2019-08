Foto: RTV Slovenija/Alan Radin

Odrežemo 3–4 cm zgornjega dela špargljev, vršičke, in jih prihranimo. Drugo blanširamo v slanem kropu. Ohladimo in zmeljemo. Vodo, v kateri smo kuhali šparglje, prihranimo.

V skledi zmešamo zmlete šparglje, maskarpone, česen, sol, poper in stepeno jajce, da nastane krema. Nadevamo jo v dresirno vrečko.V ponev damo maslo in zelišča ter vršičke špargljev in paradižnike češnjevce in na šibki temperaturi popražimo.

Vodo, v kateri so se kuhali šparglji, zavremo in v njej še malce pokuhamo paradižnik češnjevec. Kuhamo dva ali tri skupaj tri do tri minute in pol. Špargljevo kremo iz dresirne vrečke iztisnemo v primerno posodico ter okrasimo z zelenimi šparglji in češnjevimi paradižniki.