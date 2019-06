Oglas



Svinjsko ribico narežemo na manjše kose in jih v ponvi na maslu na hitro opečemo, solimo in popopramo. Serviramo k ješprenjevi rižoti in praženi repi.



Pražena repa s paradižnikom

Sestavine: 75 dkg kisle repe - tropinke, 2 jedilni žlici svinjske masti, 2 stroka česna, ½ srednje debele čebule,

žlica moke, žlica paradižnikove mezge, sol, poper.

V lonec damo naribano kislo repo, zalijemo z vodo, solimo in kuhamo 30 minut. Posebej v kozici stopimo svinjsko mast, na kateri posteklenimo čebulo in česen. Dodamo moko in paradižnikovo mezgo, vse skupaj hitro premešamo in dodamo kuhano repo. Nekoliko pokuhamo, premešamo, po potrebi dosolimo in popopramo.



Ješprenjeva rižota

Sestavine: ½ srednje debele čebule, 3 jedilne žlice olja, 4 stroke česna, sol, poper, 300 g ješprenja, liter vode.



Sesekljano čebulo posteklenimo na olju, dodamo česen in ješprenj ter mešamo, da ješprenj nekoliko postekleni, nato zalijemo z vodo. Počasi dušimo in dolivamo vodo, dodamo sol in poper.