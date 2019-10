Oglas





Jabolka olupimo in narežemo na krhlje. V ponvi raztopimo maslo, dodamo jabolka, posujemo s sladkorjem in cimetom. Dodamo naribano limonino lupino in malo soka. Vse skupaj dobro prepražimo in odstavimo s štedilnika.

V namaščen pekač pretresemo dušena jabolka in jih pokrijemo z razvaljanim testom. Pečemo v segreti pečici na 180 stopinj Celzija 10 do 15 min.