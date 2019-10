"Med uživanjem ob menijih Tedna restavracij je bilo v užitek tudi spremljanje odmevov gostov po družbenih omrežjih," je bil po koncu projekta zadovoljen Uroš Mencinger. Foto: MMC RTV SLO

V primerjavi s spomladanskim Tednom restavracij je bilo v jesenskem kar 35 odstotkov več gostov. Več kot 50 tisoč gostov je bilo sicer tudi na lanskem jesenskem Tednu restavracij. Zaradi velikega zanimanja in ker jim ni uspelo sprejeti vseh gostov, je nekaj restavracij ponudbo posebnih menijev za 19 evrov podaljšalo še za nekaj dni.

"Tako množičen obisk Tedna restavracij ne pomeni le, da so imele slovenske restavracije v tem tednu kar 50 tisoč gostov, temveč tudi prav toliko kulinaričnih kritikov. Med uživanjem ob menijih Tedna restavracij je bilo zato v užitek tudi spremljanje odmevov gostov po družbenih omrežjih," je po uspešnem koncu projekta povedal kulinarični kritik Uroš Mencinger, ki ima pri Tednu restavracij vlogo selektorja.

"Seveda pa vse izkušnje in vse jedi niso bile le pozitivne in najboljše, zato je bilo nekaj kritik tudi negativnih. Tudi to je namen Tedna restavracij, da smo gostje kritični in da se gostinci tega zavedajo," je dejal Mencinger in se kritikom zahvalil, saj bo zaradi njih lahko naslednji Teden restavracij še boljši.

Tokratni jesenski teden restavracij naj bi sicer bil tudi nekakšna priprava na leto 2021, ko bo Slovenija nosila naziv evropske gastronomske regije.