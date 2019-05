Oglas

Testenine skuhamo. Kumare olupimo, vzdolžno prerežemo, jim odstranimo semenje in jih narežemo na pol centimetra velike koščke. V kozici segrejemo maslo.

Hitro popražimo kumaro, jo vzamemo ven in na maščobi popražimo čebulo. Ko postekleni, jo potresemo z moko in prilijemo jušno osnovo. Vmešamo smetano, jogurt in gorčico, solimo. Dodamo kumare, pokuhamo in odstavimo. Lososa opečemo na vročem olju. Pečenega solimo in pokapamo z limono. Postrežemo s testeninami in omako.