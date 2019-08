Uporabite lahko različne vrste školjk. Foto: RTV Slovenija/Alan Radin

Školjke očistimo in speremo s hladno vodo. Posebej klapavice oziroma pedoče in posebej ostale školjke. Pedoče pripravimo kot za buzaro. Prestavimo jih v drugo posodo, tekočino posebej, školjke posebej.

Pristavimo na ogenj še ostale školjke (ločeno) in ko se odprejo (razen noetove barčice), jih odstavimo, poberemo iz lonca in jih dodamo h klapavicam. Pregledamo, če je katera ostala zaprta. To izločimo. Samo mušole lahko in morajo ostati zaprte.

Tekočino previdno prelijemo k soku od klapavic. Na dnu se je nabral pesek, zato prelijemo res

previdno. V kozico, kjer smo pripravljali klapavice, damo oljčno olje in prepražimo nasekljano šalotko, dodamo česen in ko zadiši, zalijemo z belim vinom. Dodamo peteršilj in sok od školjk.

Dodamo še vodo, kolikor je je potrebno za kuhanje testenin, in zavremo. Dodamo testenine in skuhamo na ¾. Po potrebi dolivamo vodo. Dodamo školjke in vse lepo premešamo. Dodamo maslo, da nam naredi kremno omako in da se zmes poveže. Na koncu dodamo še nariban sir in postrežemo.