Sestavine za rabarbarin preliv: 100 ml piva, 3 jedilne žlice sladkorja, 3 stebla rabarbare, 1 janeževa zvezda, 1 limona - lupinica, 2 dl pomarančnega soka, 40 g masla.

Za vaflje ne potrebujete posebnega pekača, lahko jih pripravite tudi v ponvi. Foto: AP

Za vaflje v eni posodi pomešamo suhe sestavine - moko, pecilni prašek in sol. V drugi posodi rumenjaku dodamo mleko in olje. Dobro premešamo, da se vse sestavine povežejo. Rumenjake dodamo suhi zmesi in pomešamo. Iz beljakov naredimo sneg in postopoma dodajamo masi, da dobimo rahlo klasično maso za vaflje. Vaflje lahko spečete v posebnem pekaču za vaflje ali pa jih spečete v ponvi. Če jih pečete v ponvi, jih pecite na nizki temperaturi toliko časa, da postanejo zlatorjavi.

Za hitri rabarbarin preliv v ponvi stopimo maslo in na srednji temperaturi pražimo rabarbaro, da se zmehča. Dodamo janeževo zvezdo in pražimo približno 30 sekund. Dodamo sladkor in nato zalijemo s pivom. Počakamo, da alkohol izhlapi, in dodamo pomarančni sok. Reduciramo, da dobimo sirup. Ugasnemo štedilnik in čez vroč preliv naribamo limonino lupinico. Postrežemo na vafljih, palačinkah, sladoledu, pecivih ...

Vaflje lahko dan ali dva hranite v zaprti škatli (če so temperature višje, morda tudi v hladilniku), rabarbarin sirup lahko tudi več dni hranite v hladilniku.