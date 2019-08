Vaniljeva krema ali slaščičarska krema je bogata in gosta krema, ki spominja na puding. Foto: Pixabay

Zavremo mleko z vaniljo. Kozico z mlekom pristavimo na srednje močan ogenj. Dodamo vaniljeva semena, prazen vaniljev strok in sol. Pustimo, da mešanica zavre, nato odstavimo z ognja. Zmešamo rumenjake, sladkor in moko. V večjo skledo damo rumenjake, sladkor in moko.

Z ročno metlico dobro stepemo, tako da dobimo gladko penasto jajčno zmes. V toplo kremo med rednim mešanjem postopoma dodamo manjše hladne kocke masla in jih dobro vmešamo v kremo. Še toplo kremo pokrijemo na dotik z živilsko folijo in ohladimo na sobno temperaturo. Hranimo v hladilniku do 3 dni ali uporabimo v želeni sladici (krofi, torte, princeske, razni nadevi ...)

Za angleško oziroma vaniljevo kremo (orig. Crema pasticciera) ste najverjetneje že slišali. Gre za osnovno slaščičarsko kremo, ki se uporablja za pripravo številnih sladic, ponudimo pa jo vročo ali hladno. Lahko je preliv za sladke narastke, torte in druge sladice. Samostojno jo ponudimo z vetrci, krema pa je tudi osnova za sladoled. Vaniljeva krema ali slaščičarska krema je bogata in gosta krema, ki spominja na puding in je kot krema za torto, polnilo za domače krofe, princeske.

Vaniljeva krema z malinami

Sestavine: 500 g malin, 500 g sladkorja, 1 žlica limoninega soka.

Priprava: Maline pristavimo v širši posodi z 1,25 dl hladne vode. Počasi jih segrevamo, ko zavrejo, pa jih kuhamo še 5 minut. Malinam primešamo sladkor in limonin sok. Vse skupaj kuhamo še 5 minut, med nenehnim mešanjem, da se sladkor povsem stopi. Maline odstavimo. Primešamo jim rožno vodo, potem pa jih nalijemo v kozarce (za vlaganje). Ohladimo.

Kremo odstavimo in jo ohladimo do toplega. Kremo nalijemo na hladen malinov žele. Sladico ohladimo v hladilniku.