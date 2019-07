Oglas



Dodatki za posutje po želji: groba sol, poper, karamelizirana čebula, nasekljan rožmarin, gorgonzola.

Pečico ogrejemo na 230–250 stopinj Celzija. V skledi z mešalnikom močno premešamo moko, vodo in sol. Lahko pustimo stati kako uro ali več. Če se nam mudi, lahko takoj delamo naprej. S površine poberemo peno in jo zavržemo.

V pekač zlijemo olje, ga porazdelimo po vsej površini in vse dobro ogrejemo (pazimo, da se olje ne dimi). V vroč pekač zlijemo mešanico moke in vode, nivo ne sme biti previsok (približno 1 cm), in takoj vse pomešamo z vročim oljem. Damo v pečico za približno 10–15 minut. Na koncu vklopimo še žar, da dobimo hrustljavo pečeno zlivanko. Toplo obložimo po želji, poškropimo z oljčnim oljem in razrežemo.