Valter Kramar (Hiša Franko), Uroš Štefelin (Vila Podvin), Ana Roš (Hiša Franko) in Tomaž Kavčič (Zemono) Foto: Organizator

Tretje leto zapored se je združila tako strokovna kot ljubiteljska javnost in skupaj izbrala tiste restavracije, ki ljubiteljem kulinarike ponujajo najboljše, kar premore slovenska gastronomija.

V štirih regijah so se zmage razveselili Hiša Franko (Alpska Slovenija), Gostilna pri Lojzetu/Dvorec Zemono (Mediteranska in Kraška Slovenija), Hiša Denk (Termalna Panonska Slovenija) in Restavracija JB (Ljubljana in Osrednja Slovenija).

Izbrali so tudi zmagovalce nacionalnega izbora najboljših slovenskih restavracij. Najboljše tri restavracije - ambasadorke slovenske kulinarike - so postale Gostilna pri Lojzetu/Dvorec Zemono, Hiša Franko in Vila Podvin.

Podelili so tudi nagrado "vox populi" - restavracija, ki je najbolj premamila brbončice javnosti, je Hiša Franko.

Nagrade so podelili še v šestih kategorijah. Najboljša gostila je postala Gostilna pri Lojzetu/Dvorec Zemono, priznanje za najboljšo hotelsko restavracijo je dobila Restavracija Grad Otočec, med novinci je prepričala Domačija Belica, najboljši družbeni profil ima med restavraciji Družina Bazilika, Jernej Zver in Maja Galuf, ki ustvarjata kulinarični blog JernejKitchen, sta postala najboljša družbena (kulinarična) vplivneža, nagrado za Best Service by Diners Club pa je prejela Restavracija Cubo.

Letos je v izboru sodelovalo 201 restvracij, v okviru izbora pa je prvič potekalo zbiranje denarja za štipendiranje mladega chefa.