Polet pod železniškim mostom v Solkanu. Foto: BoBo/Alen Milavec

Obletnico – ta bo 25. novembra – je novogoriška občina zaznamovala danes v sklopu praznovanja občinskega praznika, pripravili so več prireditev.

Dogajanje se je začelo ob 14. uri, ko je pilot Benjamin Ličer znova poletel pod železniškim mostom v Solkanu, kar je do zdaj izvedel že trikrat. Ob 20. uri pa bodo pri spomeniku Edvardu Rusjanu ob Erjavčevi ulici pred Eda centrom pripravili projekcijo dokumentarnega filma Leteča brata Rusjan.

"Dolina Soče je lahko nepredvidljiva glede vremenskih razmer, težave lahko nastajajo tudi pri spustu letala nad gladino reke, saj je mogoča le ena smer podleta pod tem čudovitim solkanskim mostom," je morebitne pasti predstavil Ličar.

110 let od prvega Rusjanovega poletja

Obletnico bratov Rusjan so zaznamovali že z vodenim ogledom, ki so ga naslovili Goriški Ikarus peš ali s kolesi. Vodnica je zbrane od Trga Evrope popeljala mimo rojstne hiše bratov Rusjan na Kostanjevico, nato pa po novogoriški Erjavčevi ulici z alejo slavnih mož do spomenika Edvardu Rusjanu in Eda centra, kjer je razstavljena replika letala Eda 5.

Z zgodbo o življenju in delu bratov Rusjan je treba seznanjati tudi mlajše generacije in na ta način ohranjati spomin nanju, je na predstavitvi dogajanja ob obletnici prvega poleta na Goriškem dejal novogoriški podžupan Simon Rosič: "Istočasno pa je to zgodbo treba razumeti kot idealno priložnost za razvijanje turizma, saj tu govorimo o kulturni dediščini, o letalski dediščini. Z drznimi in odločnimi potezami lahko ustvarimo zgodbo, ki bo zelo zanimiva za številne turiste, ki bi si to radi pogledali od blizu."

Dober poznavalec življenja in dela Edvarda in Josipa Rusjana Viljem Prinčič pa je poudaril, da Edvard Rusjan ni bil prvi Evropejec, ki je poletel z letalom, vendar je bil njegov dosežek pomemben zaradi nečesa drugega. Vsi preostali letalci po Evropi so bili premožni, brata Rusjan pa nista imela denarja in na začetku tudi ne znanja, saj sta bila samouka pri sestavljanju letal, je pojasnil.

Edvard Rusjan je prvi polet opravil 25. novembra 1909 na Malih Rojcah, zahodnem delu Gorice, kjer je danes postavljen atletski stadion. Na dvokrilnem zrakoplovu Eda 1 se je Rusjan dvignil od tal, prav daleč pa mu prvič ni uspelo poleteti. Foto: RTV SLO