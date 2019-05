Če ste ljubitelj adrenalinskih doživetij, morate na svoj seznam obiskov dodati most SkyBridge, ki leži v Gatlinburgu v ameriški zvezni državi Tennessee. Most se razteza čez dolino v gorovju Great Smoky Mountains v istimenskem narodnem parku in bo prve obiskovalce sprejel sredi meseca.

Sprehod čez most

Za še zanimivejšo dogodivščino so arhitekti sprehod "začinili" s steklenimi ploščami na sredini mosta, skozi katere se odpira pogled več kot 40 metrov v globino. Ob plačilu vstopnice obiskovalci ne bodo imeli časovne omejitve za prečkanje mostu, zato se jim bodo med hojo lahko tudi malo zatresla kolena, vabljeni pa so tudi k fotografiranju in objavljanju fotografij na družbenih omrežjih.

Čeprav je res veličasten, pa je najdaljši ameriški viseči most pravi "palček" v primerjavi z mostom Charles Kuonen, ki leži v Švici. Odprli so ga leta 2017, dolg je kar 494 metrov in visok 85 metrov.