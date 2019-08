Martinčič se je ob 21. uri zvečer iz Krškega podal na pot, ki jo je poimenoval "24 ur Triglav povratna", in se po 21 urah in 20 minutah vrnil nazaj.

V tem času je s kolesom in peš premagal kar 4000 višinskih metrov. "375 km s kolesom, pa čez Prag na Triglav in nazaj v Vrata. Kar pomeni, da je bilo približno 14 kilometrov pohoda, tako da kar prijeten zalogaj. Kolesa je bilo za približno 13 ur pa, 6 ur in 40 minut pa je bilo hoje na Triglav in nazaj," se posmeji ekstremni športnik.

Foto: Televizija Slovenija

Na kolesih so ga po cesti spremljali krški veterani, na poti na Triglav pa zaradi varnosti tudi partnerka, s katero sta že opravila nekaj podvigov. "Neprespana noč, kilometri, ki so se odvrteli na kolesu, vse skupaj se je seveda poznalo na vzponu na Triglav. Tako da sva držala en spodoben pohodniški tempo in tako doživela res prav lep dan," je pojasnjevala Pia Perčič.

Ni šlo za rekord

Martinčič zatrjuje, da mu pri tem ni šlo za podiranje kakšnega rekorda, saj dobro ve, da je leta 1994 Sandi Bayer iz Novega mesta na Triglav in nazaj prišel v 12 urah in 57 minutah: "Daleč od tega. Gre se za malo samodokazovanja, ker pač vedno rasteš s temi izzivi."

Video iz Slovenske kronike: Iz Krškega na Triglav

Sopotnika že načrtujeta nove avanturistične podvige, ki pa jih Andrej, dokler ne bodo povsem dozoreli, še ne želi napovedati.

Pred časom je pretekel 630 km dolgo Slovensko planinsko pot, 250 kilometrov dolgo Zasavsko planinsko pot, s Pio Perčič pa sta s kolesom naenkrat prevozila 1800 km dolgo Slovensko turno kolesarsko pot in 1100 km dolgo turistično planinsko pot Via Adriatica Trail na Hrvaškem.