Foto: Reuters

Bunkerji izvirajo iz obdobja tajvanske zgodovine, ko so na otoku razglasili obsedno stanje, strah pred kitajsko invazijo pa je bil del vsakodnevnega življenja Tajvancev.

Grožnja Kitajske, ki si Tajvan prisvaja za svojega in grozi z združitvijo, sicer ostaja, a dotrajani bunkerji se za obrambne namene ne uporabljajo več.

Danes nekateri kmetje nekdanje bunkerje uporabljajo kot drvarnice za orodja, spet drugi so postali del parkov, tretji, zlasti tisti obalni, pa so postali priljubljene instagramske znamenitosti.

Foto: Reuters

"Zelo bizarno se mi zdi - po celotnem Tajvanu je ogromno bunkerjev, vojnih znamenj, a če vprašaš prebivalce, kaj te zgradbe so, kdaj so bile zgrajene in s kakšnim namenom, nihče ne ve," je za Reuters povedal Čen Kuoming, 49-letni navdušenec nad vojaško zgodovino, ki zadnjih 18 let išče in popisuje stare bunkerje.

Nekateri od bunkerjev dejansko izvirajo še iz časov, ko je bil Tajvan japonska kolonija, pred in med drugo svetovno vojno, nato pa so jih posodobili, ko je kitajska nacionalistična partija leta 1949 po porazu s komunisti v državljanski vojni zbežala v Tajvan.

Ding Longkaj, ki na obali goji školjke, se iz otroštva spominja bunkerjev vzdolž plaž Junlina na zahodni obali, ki gleda na Kitajsko. "Imeli smo omejen dostop do obale in bunkerjev," je povedal Ding.

Foto: Reuters

Od igral do razstavnih dvoran

A ker se obala spreminja, večine bunkerjev pa nihče ne vzdržuje, mnogi zdaj tonejo v mivki ali pa so povsem obdani z gojišči školjk.

"Spominjam se napisov na bunkerjih tipa "Ubij komuniste" in "Prisvojimo si nazaj celino". A samo še tale je ostal, vse druge so kmetje odstranili," je še povedal Ding in pokazal na enega od napisov na bunkerju, okoli katerega goji školjke.

Medtem v Hsinčuju predstavnik lokalnih oblasti, 72-letni Lin Dzišing, skuša ohraniti bunkerje v okolici svojega doma. Lin, ki se je kot otrok igral v teh bunkerjih, meni, da bi bila sramota izgubiti ta del tajvanske zgodovine. Enega od bunkerjev je preuredil v igralo za otroke, drugega v razstavni prostor za turiste, da bi se poučili o zgodovini tega območja.

"Veliko težav sem imel z lokalnim prebivalstvom zaradi tega, delno zaradi nedorečenih zemljiških pravic, a tudi zato, ker starejšo generacijo spominjajo na vojno, o kateri nihče ne želi govoriti," je povedal Lin.

Po besedah Čena pa so bunkerji tudi opomnik, da napetosti med Kitajsko in Tajvanom niso stvar preteklosti. "Ne pozabimo, Tajvan in Kitajska sta še vedno sovražnika."