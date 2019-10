Na Bledu verjamejo, da turizem danes pomeni veliko več kot zgolj prodajanje namestitev, zato domačine spodbujajo, naj svoje izdelke prodajajo turistom. Foto: Reuters

Bled je organizacijo prepričal s projekti, s katerimi si želijo prispevati k bolj trajnostnemu turizmu. Letošnji poletni avtobusi so, denimo, prepeljali več kot 26 tisoč potnikov in s tem s cest umaknili približno 13 tisoč vozil.

Veliko zanimanje na konferenci je doživel tudi projekt Na poti do družbe brez odpadkov, zanimanje pa je bilo tudi za prvi hotel zero waste v Sloveniji – hotel Ribno. Poleg tega na Bledu veliko vlagajo tudi v ukrepe za zaščito jezera, obiskovalcem ponujajo pitnike okrog jezera ter veganske sončne kreme v Grajskem kopališču.

Prihodnje leto bodo za trajnost poskrbeli še z nakupom električnega vlakca in avtobusa, že letos decembra pa bodo uvedli zimski avtobus, ki bo skrbel za dnevne prevoze gostov z Bleda na Pokljuko, Krvavec, v Bohinj in Kranjsko Goro.

V Kamniku so ponosni predvsem na Terme Snovik. Foto: MMC RTV SLO

Kamnik med najbolj zelenimi

Med najbolj zelene destinacije sveta pa se je uvrstil Kamnik. "Priznanja smo veseli, saj ne nazadnje potrjuje, da je destinacija okoljsko ambiciozna," je ob prejemu nagrade razložil župan občine Matej Slapar. "Naš cilj sta trajnostna rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja, kar želimo uresničevati skozi nenehno težnjo po čistem, varnem, prijaznem okolju za vse ljudi. Pri tem želimo spodbujati sodelovanje s posamezniki, organizacijami in tudi državo, vidik trajnostnega razvoja pa bomo vgradili v dejavnosti na vseh področjih delovanja."

Občina je sicer že spomladi napredovala iz srebrnega v zlati znak Slovenia Green Destination, zelo veseli pa so tudi tega priznanja na mednarodni ravni. Posebej navajajo predvsem Terme Snovik, ki so prve pridobile priznanje eko marjetica.

Še nobena destinacija ni popolnoma trajnostna

Seznam najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu so letos pripravili petič, za pridobitev priznanja pa morajo posredovati številne informacije, s katerimi dokažejo trajnostno ravnanje. Komisija je ob razglasitvi za vse na seznamu poudarila, da nobena od nagrajenih in omenjenih še ni popolnoma trajnostna – težavni so predvsem izpusti CO2.