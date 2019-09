Po zanesljivih informacijah našega radia pa se za prevzem celotnega kompleksa, vključno z gradom, zanima prvi mož Postojnske jame, podjetnik Marjan Batagelj.

"Batagelj nam je v telefonskem pogovoru potrdil, da ga zanima najem celotnega grajskega kompleksa, ki bi ga skupaj s Postojnsko jamo, Predjamskim gradom in z drugimi notranjskimi znamenitostmi povezal v širšo zgodbo. Ker pogovori še potekajo, tonske izjave še ne želi dati, kaj več pa bo predvidoma znanega v prihodnjem tednu," je za Radio Slovenija poročal Marko Škrlj.

Tudi na ministrstvu za kulturo za zdaj potrjujejo le, da bodo po dveh neuspešnih razpisih za oddajo grajskih pristav še to jesen objavili novega. Po nekaterih informacijah bi lahko, če tudi ta ne uspe, zadevo rešili s podelitvijo koncesije.

Na spomladanskem razpisu je bila najemnina določena po objektih. Za kavarno – zajtrkovalnico je znašala dobrih 300 evrov na mesec.

Sicer pa si v Loški dolini vsi želijo, da bi lepo prenovljeni grajski kompleks čim prej polno zaživel; tamkajšnji župan Janez Komidar tako pravi: "Žalosti me, da je tako prepoznaven kompleks, kot je snežniški, prazen že toliko časa. Vedno znova poudarjam, da bo ministrstvo moralo nekaj ukreniti, in upam, da se bodo stvari premaknile." In dodaja: "Jaz bi oddal celoto, kajti edino tako lahko pelješ zgodbo, ki gre naprej."

Premika z mrtve točke bi se razveselili tudi v Društvu ljubiteljev gradu Snežnik, ki je nekaj časa skrbelo za dogajanje v pristavah, pravi njegova predsednica Nataša Mele.

Zato upajo, da bodo tudi sami, če bo dogovor sklenjen, del celotne zgodbe: "Želimo dati prostoru kulturno vsebino in tudi povezovati lokalno, turistično in kulturno ponudbo na tem območju, ker je to pač to, kar imamo mi v Loški dolini."

In res škoda je, da obiskovalec ob ogledu tega kulturnozgodovinskega bisera trenutno tam ne more dobiti niti kave.

Načrtovan tudi posebni javni zavod

Ker je objektov, kot je grad Snežnik, za katere skrbi država in samevajo, na Slovenskem več, pravih najemnikov pa ni, na kulturnem ministrstvu sicer še letos predvidevajo ustanovitev posebnega javnega zavoda, ki bo skrbel zanje. V projekt je vključen tudi grad Snežnik.

Zavod naj bi objekte upravljal na način, ki bo omogočal kroženje kulturnih dogodkov in obenem bedel nad primernostjo gostinske ter druge ponudbe. Predvsem pa bo skrbel za promocijo objektov v smislu kulturnega turizma.