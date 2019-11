Božiček s prijatelji se orpavlja na pot po Sloveniji. Foto: BoBo

Slovenske železnice so na ljubljanski železniški postaji s predstavo za otroke predstavile mesec prazničnih voženj z vlaki in pravljičnimi junaki - do konca decembra boste tako lahko na vlakih srečevali pravljične vile, ki bodo (predvsem mlajše) obiskovalce vabile v celjsko Pravljično deželo. "Že to soboto se na potovanje po Sloveniji z muzejskim vlakom odpravlja Božiček, na rednih vlakih pa boste lahko srečali pravljične vile," je ob predstavitvi programa povedala Petra Privšek iz Potniškega prometa Slovenskih železnic.

Ena največjih decembrskih otroških atrakcij pa je vožnja z Božičkovim vlakom. Gre za več kot 100 let star muzejski primerek vlaka, ki bo Božička in spremljevalce tudi letos zapeljal po različnih lokacijah, na primer med Ljubljano, Postojno, Sežano in Novo Gorico (30. november), med Novo Gorico in Ajdovščino, med Novo Gorico in Jesenicami, med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico (1. december), med Ljubljano in Grosupljim (3. in 4. 12.) ali Ljubljano in Borovnico (4. 12.).

Vozni red Celoten vozni red muzejskega Božičkovega vlaka si lahko ogledate tukaj. Nekateri vlaki so že razprodani.

Na Štajersko bo muzejski vlak pripeljal 5. decembra, ko bo vozil med Mariborom, Dravogradom in Prevaljami, dan pozneje se bo z Božičkom na krovu podal od Maribora proti Pragerskemu, 7. decembra pa bo vozil med Zidanim Mostom, Dobovo in Ljubljano, dan pozneje pa med Novim mestom, Črnomljem in Sevnico.

Na potovanje z muzejskim vlakom gredo tudi Božičkovi pomočniki. Foto: BoBo

En teden pozneje bo vlak znova sopihal na relaciji Ljubljana-Postojna, dan pozneje pa med Celjem in Rogatcem. 17. 12. se bodo otroci in njihovi straši v družbi Božička vozili med Ptujem in Pragerskim, 18. decembra pa med Ptujem in Mursko Soboto. 21. in 22. decembra bo muzejski vlak vozil med Ljubljano in Litijo, ter Ljubljano in Grosupljim, 22. pa se bo zapeljal še do Kranja.

Cena? Za otroke 8 evrov, za odrasle 15.

V nekaterih primerih se lahko potniki v obe smeri odpeljejo z muzejskim vlakom, v drugih pa se na prvotno postajo vrnejo s potniškim vlakom. Cena potovanja z Božičkovim vlakom je enotna, ne glede na relacijo, in sicer znaša povratna vozovnica za otroke (med 2. in 6. letom) 8 evrov, za starejše od 6 let in odrasle pa 15 evrov. Otroci do 2. leta se lahko z vlakom peljejo brezplačno v spremstvu odraslega, na SŽ-ju pa so pripravili tudi posebne pakete vozovnic za skupine.