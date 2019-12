Foto: BoBo

Zasedenost sob med 1. in 15. decembrom je bila 67,4-odstotna, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Obiskovalci so v Ljubljani v prvih desetih mesecih ustvarili 1,96 milijona prenočitev, kar je 4,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, kažejo začasni podatki statističnega urada. Oktobra je bilo ustvarjenih 189.828 prenočitev, kar je osem odstotkov manj kot v desetem lanskem mesecu, je sporočil statistični urad.

Prva ocena števila prenočitev v novembru medtem kaže, da bodo te glede na isti mesec lani približno nespremenjene pri okoli 133.000 prenočitvah.

V prvi polovici decembra pa se kaže padec. Podatki ljubljanskega turistično-informacijskega centra, ki zajemajo 20 ljubljanskih hotelov in dva hostla, kažejo na 4,9-odstotni upad prenočitev turistov v prestolnici. Domači obiskovalci so od 1. do 15. decembra ustvarili 7,6 odstotka prenočitev več kot lani v prvi polovici decembra, tuji gosti pa 5,7 odstotka manj.

V Ljubljani decembra tradicionalno sicer opravijo največ prenočitev Italijani – decembra lani 23,9 odstotka, sledili so obiskovalci iz Avstrije in Hrvaške (po 6,4 odstotka), so še zapisali na STO.