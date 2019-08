Delfini uživajo v človeški družbi. Foto: EPA

Po podatkih naravovarstvenikov se je populacija delfinov od leta 1999 v tem delu novozelandske obale zmanjšala za dve tretjini. Glavni razlog je prevelik stik z ljudmi, ki živali odvrne od hranjenja in parjenja. Delfini so namreč izjemno družabne živali in se zato vedno odzovejo na navzočnost človeka v njihovi bližini. Zaradi tega stalnega druženja z nami se ne hranijo in parijo dovolj, zato počasi izumirajo. Trenutno delfini skoraj 86 % svojega dne preživijo v bližini vsaj ene ladje.

Poleg turizma delfine ogroža tudi intenzivni ribolov. Foto: EPA

Poleg tega intenzivni ribolov in turistični promet na morju odvračata in uničujeta ribje jate, s katerimi se delfini hranijo. Z ukrepom vlade bodo tako povsem prepovedali plavanje z delfini, turistično opazovanje delfinov pa bodo omejili na večerne in jutranje ure. S tem bodo živalim zagotovili dovolj prostega časa brez človeškega stika.