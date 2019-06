Ob prenosu bodo izpostavljene znamenitosti vseh petih tras, po katerih bo potekala dirka po Sloveniji. Foto: BoBo

"Dirka predstavlja odlično priložnost za promocijo Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije. Zato smo se že tretje leto zapored odločili za prenos dirke na globalnem mediju Eurosport," pojasnjuje direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. "Gre za resnično odmeven dogodek, ki omogoča prikaz lepot Slovenije, njenih destinacij ter naravnih in kulturnih znamenitosti," je dodala.

Pri Slovenski turistični organizaciji si prizadevajo, da bi preko kolesarske dirke Slovenijo spoznalo čim več ljudi.Foto: SOJ RTV SLO

Neposredni prenos kolesarske dirke bo potekal na prvem kanalu Eurosporta, ki mesečno doseže skoraj 18 milijonov gledalcev. V 10-urnem prenosu dirke bodo izpostavljene znamenitosti vseh petih tras, po katerih bo potekala dirka, promocijska kampanja slovenskega turizma pa bi po ocenah STO-ja lahko dosegla do 40 milijonov ljudi iz 120 držav.

Poleg prenosa je z Adrio Mobil in 31 destinacijami dogovorjeno še intenzivno oglaševanje v medijih Eurosporta, ki poteka že od 21. maja in bo trajalo vse do konca julija, je nadaljevala direktorica STO-ja. "Na kanalih Eurosport ena in dve se bo zvrstilo 208 oglasov, dolgih po 30 sekund, s turistično predstavitvijo Slovenije in posameznih destinacij," je pojasnila. Oglaševanje poteka tudi na družbenih omrežjih Eurosporta - Facebook kanal mreže ima denimo 10 milijonov sledilcev.

Slovenija vse bolj priljubljena destinacija kolesarjev



Kolesarski turizem je sicer eden izmed ključnih produktov slovenskega turizma, je spomnila Pakova: "Gre za produkt s pozitivnim trendom in potencialom rasti." V Sloveniji pri gorskem kolesarjenju prednjačijo gostje iz Nemčije in Avstrije, pri cestnem tisti iz Italije, pri treking kolesarjenju pa iz Nizozemske. Povprečna doba bivanja kolesarskih turistov je 3,2 dneva, višja od povprečne pa je tudi njihova potrošnja, še posebej pri treking in gorskih kolesarjih, je poudarila direktorica STO.

Slovenija se s kolesarsko dirko potrjuje tudi kot odlične destinacija za priprave športnikov in organizacijo najzahtevnejših športnih dogodkov. Dirka ob tem nosi sporočilo Boj za zeleno. "To ne pomeni le boja za zeleni dres, za končno zmago, ampak tudi sporočilo o pomenu prizadevanj za varovanje okolja, trajnostno mobilnost in ne nazadnje zdrav način življenja," je spomnila Pakova.

Na STO-ju si želijo čim večjega ogleda tekem na vseh petih trasah. "Vzdušje bo zagotovo odlično," je še dodala sogovornica.